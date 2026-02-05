Capannori esclusa dai quarti di Coppa sconfitta nei rigori contro lo Staffoli

Capannori esce sconfitto ai rigori contro lo Staffoli e lascia la Coppa Toscana. La partita si è giocata a Ponte a Egola, dove i padroni di casa hanno combattuto fino all’ultimo secondo, ma alla fine sono stati eliminati. La gara è stata intensa, con tante occasioni da entrambe le parti, e si è decisa solo ai rigori, dove lo Staffoli ha avuto la meglio. Per il Capannori, un’eliminazione che brucia, ma che dimostra ancora una volta la voglia di lottare fino all’ultimo minuto.

**Capannori escluso dai quarti di Coppa ai rigori contro lo Staffoli: il capannese è fuori, ma con l'onore delle armi** A Ponte a Egola, nel cuore della notte del 5 febbraio 2026, il Capannori è stato escluso dai quarti di finale della Coppa Toscana, in una partita che ha visto due squadre che non hanno mai ceduto, fino alla fine del tempo regolamentare. Alla fine, però, è stato lo Staffoli a vincere, grazie ai calci di rigore. La partita, che era stata un'esibizione tecnica e nervosa, ha visto entrambe le squadre arrivare a un 2-2 ai tempi regolamentari, ma la sconfitta del Capannori non è mai venuta dall'attacco o dalla difesa, bensì da una decisione precisa e deciso, almeno per uno dei due, a causa del tiro al dischetto.

