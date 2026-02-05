Caos in casa Mediaset | Io sono Farah verso la chiusura?

La soap Io sono Farah potrebbe chiudere definitivamente. La trasmissione, finita in seconda serata, rischia di scomparire dai palinsesti di Mediaset. La rete sembra puntare tutto sul ritorno del Grande Fratello VIP, lasciando in forse il futuro della fiction.

La serie turca Io sono Farah sembrava aver trovato una sua rotta nella programmazione italiana, conquistando giorno dopo giorno uno zoccolo duro di spettatori. Eppure, nonostante l'affetto del pubblico e gli ascolti più che dignitosi per la fascia pomeridiana e serale, il suo cammino televisivo sta diventando un vero e proprio percorso a ostacoli. Una messa in onda ballerina che spiazza i fan. Fin dal suo debutto sulle reti Mediaset, Io sono Farah ha dovuto fare i conti con una programmazione instabile, caratterizzata da continui cambi di orario e spostamenti improvvisi.

La prima serata di Canale 5 cambierà volto.

