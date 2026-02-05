Cantieri irregolari i carabinieri non fanno sconti | 310mila euro di multe

I carabinieri di Lecco hanno multato centinaia di imprese edili per lavori irregolari. Durante un’operazione coordinata, hanno controllato vari cantieri in tutta la zona, anche usando l’elicottero di Orio al Serio. Sono state comminate multe per un totale di 310mila euro, segno che le irregolarità non sono passate inosservate.

Centinaia di migliaia di euro di multe per i cantieri lecchesi irregolari. I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lecco, supportati dalle stazioni del territorio e anche dall'elicottero del Nucleo di Orio al Serio (Bergamo), hanno concluso un'intensa attività di controllo svoltasi durante gli ultimi giorni all'interno del territorio della provincia di Lecco, riscontrando numerose irregolarità in diversi settori lavorativi: al termine delle operazioni sono scattate denunce, sanzioni e anche dei provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale. Complessivamente sono stati identificati 147 lavoratori, elevate ammende per 307.

