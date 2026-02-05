Cantante di Aquarius muore all’età di 81 anni lascia un eredità musicale duratura

LaMonte McLemore, cantante e membro del gruppo The 5th Dimension, è morto martedì a 81 anni nella sua casa di Las Vegas. Con la sua voce, ha dato vita a brani che hanno fatto la storia, tra cui il celebre “Aquarius”. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca per la musica americana.

**Un’icona del rock e del soul americano è morta all’età di 90 anni.** **LaMonte McLemore**, il cantante che con il gruppo **The 5th Dimension** portò alla fama internazionale il brano **“Aquarius”**, è deceduto martedì 3 febbraio 2026 nella sua abitazione a **Las Vegas**, per cause naturali. Era nato il **17 settembre 1935 a St. Louis**, nel Missouri, ed era stato uno dei protagonisti del movimento musicale più importante negli anni Sessanta e nei primi Settanta, in un periodo in cui la musica era diventata uno strumento di espressione sociale e di cambiamento. Con un’età di nove decenni, McLemore aveva superato i limiti della sua condizione fisica: negli ultimi anni era stato colpito da un ictus, che aveva lasciato un forte segnale sul suo corpo e sulla sua capacità di vivere e lavorare.🔗 Leggi su Ameve.eu

