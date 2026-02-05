Cani liberi a Caldana già presi provvedimenti

I cittadini di Caldana avevano segnalato la presenza di cani pastori che circolavano liberi nella zona dei Poderi Alti. L’amministrazione comunale ha già preso provvedimenti per affrontare la situazione, anche se non sono stati specificati i dettagli. La vicenda ha acceso un dibattito tra residenti e autorità, che cercano di trovare una soluzione concreta.

GAVORRANO Sulla vicenda denunciata da cittadini di Caldana circa la presenza di cani pastori liberi di circolare nella zona Poderi Alti, dal municipio rispondono con una precisazione e dettagliano i passi compiuti. "L'amministrazione comunale, nella persona del sindaco Stefania Ulivieri (foto), è intervenuta tempestivamente e con la massima attenzione già il 30 dicembre scorso, adottando una specifica ordinanza sindacale con la quale è stata disposta l'immediata custodia degli animali presso il canile comprensoriale eo presso soggetti appositamente individuati. Tale provvedimento si è reso necessario in quanto gli animali si trovavano in condizioni tali da costituire un potenziale pericolo per la pubblica incolumità, oltre a presentare evidenti criticità sotto il profilo della salute e del benessere animale.

