Cane investito e deceduto | assicurazione offre cento euro di risarcimento

**Un cane investito e deceduto, la sua famiglia riceve cento euro di risarcimento. È il caso di Spike, il Pinscher di San Pancrazio Salentino, un animale che era entrato nella vita della sua famiglia sei anni fa, da un’immagine sui social. Il 29 ottobre 2025, mentre passeggiava sulle strisce pedonali, Spike è stato travolto da un’auto. La vittima, di nove anni, non ha potuto essere soccorrita. L’incidente è stato denunciato e ha aperto una procedura burocratica che sembra non voler finire mai. La polizia, l’assicurazione, la consulente e il perito hanno tutti partecipato a una serie di interventi che, per la famiglia, si sono trasformati in un tormento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

