Cancro alla vescica | nuovo trattamento mostra risultati promettenti in studio clinico internazionale

Un nuovo trattamento per il cancro alla vescica sta dando speranze concrete ai pazienti. Uno studio internazionale ha dimostrato che l’immunoterapia, combinata con un farmaco innovativo, permette di raddoppiare le possibilità di sopravvivenza e di tenere sotto controllo la malattia in molti casi. I risultati sono promettenti e potrebbero cambiare il modo di affrontare questa forma di tumore.

**Un nuovo trattamento per il cancro alla vescica mostra risultati eccezionali in uno studio internazionale: l’immunoterapia in associazione con un farmaco innovativo permette di raddoppiare la sopravvivenza e di controllare la malattia in un numero record di pazienti. Il Farmaco, ormai rimborsabile in Italia, è stato presentato al Congresso Internazionale sulle Terapie Immunologiche, promosso oggi a Roma da AIFA.** Nel corso dell’evento, organizzato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, il professore Roberto Iacovelli, esperto in Oncologia Medica, ha presentato un nuovo protocollo terapeutico per il cancro alla vescica, che colpisca circa 31.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Cancro alla vescica Tumore al polmone: nuovo trattamento mostra risultati significativi nella fase precoce Nel 2026, per la prima volta dopo più di vent’anni, il numero di donne europee che muoiono per tumore al polmone si ferma. Tumori, oncologo: "Con nuovo mix cancro vescica sempre più sotto controllo" Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Cancro alla vescica Argomenti discussi: Aifa approva nuova terapia per il tumore della vescica: addio alla chemio dopo 40 anni; Vescica, il tumore si combatte con diagnosi precoce e nuovi farmaci; Cancro uroteliale avanzato, nuova terapia di prima linea disponibile in Italia; Tumore della vescica, chi rischia di più, le cure più recenti: cosa fare nei tumori urologici eredofamiliari. Tumori, oncologo: Con nuovo mix cancro vescica sempre più sotto controllo(Adnkronos) - Il tumore della vescica coinvolge circa 31.000 nuovi pazienti l'anno in Italia e in una piccola quota di questi pazienti la malattia esordisce già come una forma avanzata, ovvero con de ... msn.com Tumore della vescica: 31mila nuovi casi ogni anno. È il quarto tipo di cancro più diffuso in Italia e spesso è scoperto tardiCon il via libera dell'Agenzia italiana del farmaco, ora disponibile un nuovo mix di farmaci efficace per chi ha una neoplasia in stadio avanzato o metastatico ... msn.com L’Autorità Saudita per gli Alimenti e i Medicinali (SFDA) ha concesso un’approvazione accelerata ad Anktiva, una nuova immunoterapia pensata per trattare i tumori avanzati del polmone e, secondo alcune fonti, anche cancro della vescica. Come funziona facebook

