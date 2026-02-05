Cancelo Inter era lui il vero obiettivo di mercato | perché non si è concretizzato?

Fabrizio Romano ha chiarito perché il trasferimento di Joao Cancelo all’Inter non si è mai concretizzato durante il calciomercato invernale. Secondo le sue fonti, i nerazzurri hanno fatto alcune mosse, ma alla fine non sono riusciti a trovare l’accordo con il Manchester City. Cancelo, che era il vero obiettivo di mercato, è rimasto in Inghilterra, lasciando l’Inter a cercare alternative.

Inter News 24 Cancelo Inter – Fabrizio Romano fa chiarezza su quanto è accaduto nel corso del calciomercato invernale. Il mercato invernale si è concluso, ma i retroscena sulle manovre dei grandi club continuano a emergere, delineando le strategie che hanno animato i corridoi della sede di viale della Liberazione. Secondo quanto rivelato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, il vero obiettivo dell'Inter per la sessione di gennaio aveva un nome e un cognome ben precisi: Joao Cancelo. Il profilo perfetto per la filosofia di Chivu. Per la dirigenza nerazzurra e per il tecnico Cristian Chivu, l'ex difensore romeno oggi alla guida della Beneamata, il terzino portoghese rappresentava molto più di una semplice suggestione.

