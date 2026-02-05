Cancellato il volto di Meloni dall’affresco a San Lorenzo in Lucina

A Roma, nella basilica di San Lorenzo in Lucina, è stato cancellato il volto di Giorgia Meloni da un affresco. Il dipinto rappresentava una figura alata con il volto della premier, ma ora l’immagine è stata rimuovuta. La decisione ha suscitato reazioni tra chi vedeva in quell’opera un simbolo di vittoria e chi invece chiedeva rispetto per l’arte e la storia.

Il dipinto della vittoria alata con il volto di Giorgia Meloni nella basilica di San Lorenzo in Lucina, nel centro storico di Roma, è stato cancellato. Lo scrive Repubblica, che per prima aveva dato la notizia sulla vittoria alata. Repubblica cita Bruno Valentinetti, l’uomo che si era occupato del restauro e che aveva dipinto il volto, secondo cui sarebbe stato il Vaticano a chiedergli di intervenire per cancellare la faccia di Meloni: «Ieri sera l’ho cancellato. A me non interessa, continuo a dire che non era la premier, ma la curia ha voluto così e io l’ho cancellato». Sempre secondo quanto scritto da Repubblica, Valentinetti ha infine ammesso che il dipinto era effettivamente modellato sulla faccia della presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

