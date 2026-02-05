Can Yaman torna a far parlare di sé, questa volta per un nuovo flirt. L’attore turco è stato visto a Madrid in compagnia di un’influencer spagnola, alimentando le voci su una possibile relazione. Intanto, si prepara a salire sul palco del Festival di Sanremo, dove affiancherà Laura Pausini e Carlo Conti nella prima serata.

Can Yaman ha ritrovato l'amore? Dopo la fine della sua relazione con la dj Sara Bluma, l'attore turco sarebbe stato visto a cena a Madrid con una giovane influencer spagnola. Grazie al successo ottenuto con il ruolo di Sandokan sia in Italia che in giro per il mondo, Can Yaman è finito così al centro del gossip internazionale e una sua serata nella capitale spagnola non è passata inosservata. E chissà se deciderà di regalare alla sua nuova fiamma qualche giorno sulla riviera ligure dove l'attore è atteso il prossimo 24 febbraio come co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo accanto a Carlo Conti e Laura Pausini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Can Yaman ha un nuovo flirt? Chi è l'influencer spagnola con cui è stato visto a Madrid

Approfondimenti su Can Yaman Flirt

Can Yaman è stato paparazzato a Madrid mentre cenava con Lorena Ramiro, influencer spagnola.

Potrebbe esserci un nuovo amore per Can Yaman.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Can Yaman Flirt

Argomenti discussi: Can Yaman, i test antidroga sono negativi; Can Yaman volta pagina con Lorena Ramiro? Ecco chi è la giovane influencer beccata a cena con l'attore; Can Yaman ha una nuova fidanzata? Le foto a cena con l'influencer Lorena Ramiro: Mi sono divertita, nessuna avrebbe detto no; Can Yaman avrebbe un nuovo flirt, la cena con Lorena Ramiro: l'influencer spagnola spiega in che rapporti sono.

Can Yaman ha un nuovo flirt? Chi è l'influencer spagnola con cui è stato visto a MadridEcco chi è la nuova presunta fiamma di Can Yaman, influencer spagnola attaccata sui social. L'attore turco la porterà a Sanremo? gazzetta.it

Can Yaman e Lorena Ramiro: un nuovo flirt? Le foto con l'influencer scatenano il gossipCan Yaman, l’attore turco conosciuto a livello internazionale per le sue interpretazioni in serie tv come Daydreamer, Le ali del sogno, continua a far parlare di sé. Dopo la fine della sua relazione c ... msn.com

Il comico ironizza bonariamente sull'ospitata di Can Yaman: "Gli mancano Spongebob, il trenino Thomas e Mary Poppins" facebook

In un fotomontaggio pubblicato su Instagram, il direttore artistico e conduttore si è mostrato nei panni di Carlokan. E sui social è arrivata la risposta ironica di Pieraccioni e Panariello. #Sanremo2026 #CanYaman x.com