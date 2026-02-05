cameriere di striscia la notizia gettato in acqua dallo staff durante un servizio

Durante un servizio su un mercato ittico, un cameraman di “Striscia la Notizia” è stato improvvisamente spinto in acqua dallo staff presente sul posto. Le immagini mostrano chiaramente la scena: il giornalista viene preso di forza e gettato nel mare, mentre tenta di reagire. L’episodio ha suscitato sdegno e molte polemiche sulla condotta degli addetti alla sicurezza.

**Le immagini di un episodio di violenza in diretta: un cameraman di “Striscia la Notizia” è stato gettato in mare durante un’inchiesta sul novellame di sarda.** L’episodio, avvenuto a Crotone, in Calabria, nel pomeriggio del 4 febbraio 2026, è stato registrato in tempo reale, e la sua diffusione su social e canali ufficiali del programma ha innescato un’ondata di commenti, indignazione e dibattito sul ruolo della televisione di cronaca. Il cameraman, che era in missione in un luogo dove la pesca illegale si è ormai trasformata in un fenomeno economico di importanza, è stato colpito, aggredito e infine buttato in acqua insieme al proprio equipaggiamento, durante un’operazione condotta a bordo del porto di Cirò Marina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina a Crotone un cameraman di Striscia la Notizia è stato scaraventato in mare mentre stava seguendo un’indagine sulla pesca illegale di bianchetto, il novellame di sarda.

