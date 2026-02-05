Cameriere di Striscia la Notizia gettato in acqua dallo staff durante un servizio
Durante un servizio su un mercato ittico, un cameraman di “Striscia la Notizia” è stato improvvisamente spinto in acqua dallo staff presente sul posto. Le immagini mostrano chiaramente la scena: il giornalista viene preso di forza e gettato nel mare, mentre tenta di reagire. L’episodio ha suscitato sdegno e molte polemiche sulla condotta degli addetti alla sicurezza.
**Le immagini di un episodio di violenza in diretta: un cameraman di “Striscia la Notizia” è stato gettato in mare durante un’inchiesta sul novellame di sarda.** L’episodio, avvenuto a Crotone, in Calabria, nel pomeriggio del 4 febbraio 2026, è stato registrato in tempo reale, e la sua diffusione su social e canali ufficiali del programma ha innescato un’ondata di commenti, indignazione e dibattito sul ruolo della televisione di cronaca. Il cameraman, che era in missione in un luogo dove la pesca illegale si è ormai trasformata in un fenomeno economico di importanza, è stato colpito, aggredito e infine buttato in acqua insieme al proprio equipaggiamento, durante un’operazione condotta a bordo del porto di Cirò Marina. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Striscia La Notizia
I neomelodici che esaltano armi e malavita alle feste dei bambini: il servizio di Luca Abete a “Striscia la Notizia”
Recentemente, alcuni video di neomelodici su TikTok mostrano canzoni che esaltano armi e malavita, attirando l’attenzione anche delle feste per bambini.
Striscia la notizia, cameraman scaraventato in mare a Crotone durante inchiesta su pesca illegale
Questa mattina a Crotone un cameraman di Striscia la Notizia è stato scaraventato in mare mentre stava seguendo un’indagine sulla pesca illegale di bianchetto, il novellame di sarda.
Ultime notizie su Striscia La Notizia
Striscia la Notizia, il cameraman gettato in mare durante l'inchiesta sulla pesca abusiva in Calabria: il video chocÈ stato scaraventato in mare un cameraman di Striscia la notizia impegnato nell’inchiesta sulla pesca illegale del novellame di ... msn.com
Striscia la notizia, cameraman scaraventato in mare a Crotone durante inchiesta su pesca illegaleÈ stato scaraventato in mare un cameraman di Striscia la notizia impegnato nell’inchiesta sulla ... msn.com
IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI Lo spettacolo è ispirato al romanzo di Jules Verne dove il londinese Phileas Fogg e il suo cameriere francese Passepartout tentano di circumnavigare il globo terrestre in soli 80 giorni per vincere una scommessa di 2 facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.