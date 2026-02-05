Cambio medico ’a ostacoli’ In attesa di notizie dall’Asl

Il Comune di Sarteano lavora intensamente con l’Asl per trovare una soluzione. Al momento, l’obiettivo è assicurare almeno due giornate di assistenza medica in paese. La trattativa è in corso e si spera di ottenere buone notizie già entro metà mese. La situazione resta incerta, ma le autorità non mollano.

"Il Comune si sta mobilitando con la dirigenza dell'Asl per garantire almeno due giornate di assistenza medica in ambulatorio a Sarteano; il lavoro per cercare di aumentare la risposta sul paese è continuo, tra la settimana prossima o al massimo entro metà mese riusciremo ad avere qualche buona novità". Con queste parole il sindaco di Sarteano Francesco Landi cerca di supportare e rassicurare i suoi cittadini, dopo il pensionamento del medico di famiglia Domenico Betti: le 1800 persone che aveva in carico il dottore si sono trovate a fare i conti con la mancanza di medici nella zona, trasformando l'assegnazione per ricevere assistenza sanitaria in una vera e propria "lotta" per riuscire ad assicurarsene uno nei comuni limitrofi.

