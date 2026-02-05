Nel 2026 l’istituto di statistica aggiorna il paniere dei beni e servizi che usa per calcolare l’inflazione. Entrano nel calcolo i grembiuli scolastici, i software e le ambulanze private. La novità serve a riflettere meglio come le famiglie spendono oggi, aggiornando i dati sui prezzi al consumo.

Nel 2026 il paniere Istat utilizzato per la rilevazione dei prezzi al consumo si amplia con l’ingresso di nuovi beni e servizi, con l’obiettivo di rendere la misurazione dell’inflazione sempre più aderente alle abitudini di spesa delle famiglie italiane. L’aggiornamento tiene conto sia dei cambiamenti nei comportamenti di consumo sia dell’evoluzione delle norme e delle classificazioni statistiche a livello europeo. L’Istat spiega che l’adeguamento del paniere serve a garantire una rappresentazione più completa della spesa per consumi, intercettando prodotti e servizi che hanno assunto un peso crescente nella vita quotidiana. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Cambia il paniere Istat per il 2026, entrano grembiuli scolastici, software e ambulanze private

Approfondimenti su Istat 2026

L’Istat ha deciso di aggiornare il paniere dei prezzi al consumo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Istat 2026

Argomenti discussi: Istat, cambia il paniere: cosa entra in elenco, le novità 2026; Ecco come cambia il paniere Istat 2026; Antifurto, divise scolastiche e filati: come cambia il paniere Istat per il 2026; Dal grembiule all’antivirus: così cambia il paniere Istat 2026.

Istat, paniere 2026: entrano grembiuli di scuola, kit di videosorveglianza e ambulanze privateCambia il paniere Istat e nel 2026 in elenco entrano uniformi scolastiche, compresi i grembiuli, che confluiscono nella classe 'indumenti'; apparecchiature di sicurezza, tra cui i kit di videosorvegli ... adnkronos.com

Antifurto, divise scolastiche e filati: come cambia il paniere Istat per il 2026L'Istituto di statistica ha aggiornato le abitudini di spesa degli italiani, introducendo anche i software. Ma il Codacons non è convinto: «Poco peso ... avvenire.it

Dal grembiule all’antivirus: così cambia il paniere Istat 2026 economymagazine.it/dal-grembiule-… #istat #paniereistat #economymag x.com

Istat, paniere 2026: entrano grembiuli di scuola, kit di videosorveglianza e ambulanze private. facebook