Cambia il paniere Istat per il 2026 entrano grembiuli scolastici software e ambulanze private
Nel 2026 l’istituto di statistica aggiorna il paniere dei beni e servizi che usa per calcolare l’inflazione. Entrano nel calcolo i grembiuli scolastici, i software e le ambulanze private. La novità serve a riflettere meglio come le famiglie spendono oggi, aggiornando i dati sui prezzi al consumo.
Nel 2026 il paniere Istat utilizzato per la rilevazione dei prezzi al consumo si amplia con l’ingresso di nuovi beni e servizi, con l’obiettivo di rendere la misurazione dell’inflazione sempre più aderente alle abitudini di spesa delle famiglie italiane. L’aggiornamento tiene conto sia dei cambiamenti nei comportamenti di consumo sia dell’evoluzione delle norme e delle classificazioni statistiche a livello europeo. L’Istat spiega che l’adeguamento del paniere serve a garantire una rappresentazione più completa della spesa per consumi, intercettando prodotti e servizi che hanno assunto un peso crescente nella vita quotidiana. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Istat: nel paniere entrano divise scolastiche, antifurto e ambulanze private
L'Istat ha deciso di aggiornare il paniere dei prezzi al consumo.
Tende da campeggio, kit di videosorveglianza e grembiuli di scuola: come cambia il paniere Istat nel 2026
