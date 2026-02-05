Caltagirone ccco il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi | il baby sindaco è Vito Sanfilippo

Dopo la cerimonia di insediamento, il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi di Caltagirone inizia subito a lavorare. Vito Sanfilippo, il baby sindaco, guida un gruppo di 24 bambini e ragazzi eletti dagli istituti comprensivi della città. L’assemblea si è svolta nell’aula “Luigi Sturzo” di Palazzo dell’Aquila, e ora i giovani rappresentanti si preparano a portare le loro idee in modo diretto e concreto.

Al lavoro, dopo la cerimonia d’insediamento svoltasi nell’aula consiliare “Luigi Sturzo” di Palazzo dell’Aquila, il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi, formato da 24 bambini e ragazzi eletti in rappresentanza dei tre istituti comprensivi. Il nuovo sindaco è Vito Sanfilippo, 12 anni, dell’Istituto comprensivo “Arcoleo-Feltre”. La prima iniziativa che li vedrà protagonisti sarà, domenica 8 febbraio alle 9 a Villa Patti, la partecipazione alla Festa della Pace, organizzata dall’Azione cattolica diocesana. “Già questa prima seduta – sottolinea l’assessora alle Politiche scolastiche, Lara Lodato - ha dimostrato la partecipazione dei ragazzi e l'entusiasmo con cui i giovani consiglieri parlano e si interessano alla nostra città, le loro forti motivazioni e la maturità con la quale hanno espresso riflessioni e idee in un'ottica di cittadinanza attiva, con grande attenzione ai molteplici aspetti della vita della nostra comunità”.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

