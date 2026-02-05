Calciomercato record di scambi a gennaio | la Serie A è seconda solo alla Premier

Il calciomercato di gennaio chiude con numeri record di scambi, più di quanto si fosse mai visto prima. La Serie A si piazza al secondo posto in Europa, dietro solo alla Premier League, con tante operazioni che hanno movimentato le squadre italiane. Nonostante le risorse più ridotte, i club italiani hanno comunque fatto affari importanti, confermando una stagione di grandi cambiamenti.

Il mercato invernale si chiude consegnando alla storia un volume di operazioni senza precedenti, pur con un portafogli leggermente più leggero rispetto al recente passato. Secondo i dati ufficiali pubblicati nel Rapporto FIFA sui trasferimenti di gennaio 2026, il calcio professionistico maschile ha sfondato il tetto dei 5.900 trasferimenti internazionali, segnando un incremento di 35 unità rispetto all'anno precedente. Un dinamismo frenetico che ha generato un giro d'affari complessivo di 1,9 miliardi di dollari, cifra che, pur restando imponente, evidenzia una lieve flessione della spesa media per operazione rispetto al gennaio 2025.

