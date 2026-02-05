Calciomercato Milan il Bournemouth riscatterà Álex Jiménez | quanto incasserà il club

Il Bournemouth riscatterà Álex Jiménez dal Milan. Il difensore spagnolo classe 2005 passerà a titolo definitivo nel club inglese, lasciando definitivamente i rossoneri dopo un prestito iniziato questa stagione. La cifra dell’operazione non è ancora stata resa nota, ma il club di Premier League si assicura un talento giovane e promettente.

Come riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Bournemouth ha deciso di riscattare a titolo Álex Jiménez, classe 2005, laterale spagnolo arrivato in prestito dal Milan nello scorso calciomercato estivo. Il giocatore si era trasferito alle 'Cherries', lo ricordiamo, in prestito oneroso con diritto di riscatto che poteva trasformarsi in obbligo in base ad alcune condizioni. Raggiunte le presenze minime per l'acquisto a titolo definitivo, il Bournemouth non esiterà a farlo e, a quanto ha scritto il 'CorSport', dovrebbe annunciarlo a breve. Il club inglese verserà nelle casse del Milan 20 milioni di euro più 5 di bonus. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il Bournemouth ha deciso di riscattare Álex Jiménez dal Milan.

