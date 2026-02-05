Calciomercato Juventus Di Marzio spiega tutto | En-Nesyri Kolo Muani e Icardi ecco come mai non è arrivato nessun attaccante a gennaio

La Juventus non ha portato nuovi attaccanti a gennaio, nonostante le voci e i nomi come En-Nesyri, Kolo Muani e Icardi. Di Marzio spiega che la società ha scelto di non chiudere nessun affare in questa finestra, concentrandosi su altri obiettivi e strategie. La decisione ha sorpreso molti, considerando le esigenze offensive della squadra.

Calciomercato Juventus, Di Marzio spiega tutto: da En-Nesyri, passando per Kolo Muani e Icardi. Il motivo del mancato arrivo dell'attaccante. Dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto chiarezza sulle complesse manovre invernali della Juventus. Il club bianconero è stato costretto a operare un mercato a costo zero, vincolato da rigidi parametri economici legati al costo del lavoro della rosa. Gli innesti dell'esterno ivoriano Jeremie Boga e del cursore svedese Emil Holm sono stati infatti resi possibili finanziariamente solo grazie ai risparmi generati dalle contestuali cessioni in prestito del difensore Daniele Rugani e del laterale Joao Mario.

