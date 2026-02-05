Calciomercato Como baby colpo per Fabregas | ufficiale il nuovo acquisto dall’Empoli! Il comunicato e tutti i dettagli

Il Como ha annunciato ufficialmente il trasferimento di Alessio Baralla dall’Empoli. Il giovane centrocampista classe 2008 si unisce ai nerazzurri in vista della nuova stagione. La società ha pubblicato un comunicato sul sito ufficiale, confermando l’operazione e dando il benvenuto al nuovo arrivato. Baralla, proveniente dall’Empoli, rappresenta un investimento sul talento giovane e promettente.

Il Como ha fatto l’ultimo acquisto proprio all’ultimo momento di questa sessione di mercato.

La Juventus ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Ottolini come nuovo direttore sportivo.

Como, è arrivato anche il comunicato ufficiale: colpo Lahdo, i dettagliLahdo, come detto, arriva dall'Hammarby ma anche nelle giovanili delle Svezia è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante. Utilizzato nei due di centrocampo all'interno di un 4-2-3-1, con ... fantacalcio.it

Calciomercato Como, colpo in prospettiva per biancoblu: ufficiale l’arrivo del giovane talento Lahdo, i dettagliCalciomercato Como, colpo in prospettiva per biancoblu: ufficiale l’arrivo del giovane talento Lahdo, i dettagli Il Como annuncia con soddisfazione l’acquisto a titolo definitivo del diciottenne centr ... calcionews24.com

