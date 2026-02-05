Calcio | ultrà interista a gip Milano ' chiedo scusa ad Audero e a tifosi'

Un ultrà dell’Inter è stato portato davanti al giudice per rispondere delle sue azioni durante la partita Cremonese-Inter del primo febbraio. L’uomo ha chiesto scusa ad Audero, alle due società e ai tifosi, ammettendo di aver lanciato il petardo che aveva colpito il portiere durante il match. La sua posizione è ancora al vaglio degli inquirenti, ma intanto ha deciso di fare un passo indietro, riconoscendo la gravità di quanto accaduto.

Milano, 5 feb. (Adnkronos) - Ha chiesto scusa al portiere Audero, alle due società sportive e a tutti i tifosi, l'ultrà nerazzurro finito in carcere per aver lanciato il petardo che, il primo febbraio, ha stordito il portiere Emil Audero durante il match Cremonese-Inter. Il 19enne, assistito dall'avvocato Mirko Perlino, è stato interrogato dalla giudice per le indagini preliminari di Milano Giulia Marozzi, la quale - al termine dell'udienza di convalida - si è riservata sull'eventuale misura cautelare - il pubblico ministero Francesco Cajani ha chiesto i domiciliari - dopo l'arresto con flagranza differita.

