Calcio prima categoria Il Gambassi saluta la Coppa Toscana Bracciali spenge i sogni dei termali

Questa sera il Gambassi ha eliminato il Bracciali dalla Coppa Toscana. La partita si è conclusa 1-0 in favore degli ospiti. Il gol decisivo è arrivato a pochi minuti dalla fine, lasciando i termali senza sogni di qualificazione. I giocatori del Gambassi hanno dato tutto sul campo, portando a casa una vittoria importante. La squadra di Scarlino dovrà ora concentrarsi sul campionato.

