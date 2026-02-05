Calcio Eccellenza

La Spal si aggiudica 1-0 a Comacchio la gara di recupero della 22ª giornata che non aveva disputato domenica, vista la concomitanza con la finale di Coppa Italia di Categoria. Decisiva la rete a 5' dal termine di Piccioni. Perde, invece, il Massa Lombarda che cade 2-1 alla 'Graziola' di Faenza contro il Solarolo nel recupero della 21ª giornata. I padroni di casa si portano sul 2-0 già nel primo tempo con Perdisa e Andreoli e il Massa accorcia ma solo nel finale con Gramellini. Domenica, nella 23ª giornata, Fcr Forlì ospiterà l'Osteria Grande mentre la Fratta sarà ospite del Mesola.

