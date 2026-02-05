Calcio dilettanti Mercoledì San Prospero-Falk Tre squalificati in Eccellenza
Mercoledì sera si gioca la sfida tra San Prospero e Falk, due squadre di calcio dilettanti. In vista di questa partita, tre giocatori sono stati squalificati in Eccellenza, rendendo più interessante la sfida tra le due compagini modenesi. La partita si svolgerà alle 20 e si preannuncia una gara combattuta.
Doppia sfida modenese per Plaza e Puianello negli ottavi regionali di Coppa Emilia di Terza. Mercoledì (ore 20.30) i montecchiesi, vincitori del Memorial Presidenti, ospiteranno l’Union 81, mentre il Puianello, sconfitto nell’epilogo, viaggerà a San Damaso; in caso di parità, direttamente ai rigori. Si recupera mercoledì San Prospero Correggio-FalkGalileo valida per il girone C di Prima, coi locali che si sono messi alla ricerca di un campo per giocare alle 20.30, visto che l’impianto di Rio Saliceto è sprovvisto di illuminazione. Le decisioni del giudice sportivo: in Eccellenza una gara a Margotta (Campagnola), Ziliani (Rolo) e Bertetti (Vianese). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
