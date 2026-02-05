Calcio a 5 | la finalissima degli Europei 2026 sarà Spagna-Portogallo

Le semifinali degli Europei di calcio a 5 si sono concluse con le vittorie di Spagna e Portogallo. La finale si giocherà sabato 7 febbraio alle 19. Le due squadre si preparano a sfidarsi per il titolo continentale.

Le semifinali degli Europei 2026 di calcio a 5 hanno espresso i loro verdetti. La finalissima di sabato 7 febbraio, con calcio d’inizio alle ore 19.30, vedrà sfidarsi le favorite della vigilia del torneo: ovvero Spagna e Portogallo, in un duello iberico che metterà in palio il titolo continentale del futsal. Spagna-Croazia 2-1 Le Furie Rosse dominano la prima parte di gara indirizzano il match con Pablo Ramirez e Mellado. Si va all’intervallo sul 2-0. Negli ultimi minuti di partita, la reazione dei balcanici porta all’autogol di Rivillos, che vale il 2-1 ma non fa mutare il risultato conclusivo dell’incontro. 🔗 Leggi su Oasport.it

In diretta dagli Europei di calcio a 5, l'Italia subisce una pesante sconfitta contro la Spagna con il punteggio di 0-3.

