Cagliari | tre arresti in operazione antidroga tra Pirri e San Michele

La polizia di Cagliari ha arrestato tre persone in un blitz tra Pirri e San Michele. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile, ha scoperto una rete di spaccio ben organizzata e un sistema di sorveglianza nascosto per non farsi scoprire. Le indagini sono partite dopo alcune segnalazioni e hanno portato alla luce un giro di droga attivo in quella zona, dove le attività illecite sembrano aumentare di giorno in giorno.

Tre arresti in una sola operazione. Tre persone, colpite in pieno flagello della droga, in un’area di Cagliari dove l’attività illecita sembra sempre più concentrata: la Squadra Mobile ha attivato un intervento su larga scala tra Pirri e San Michele, con un’operazione antidroga che ha portato alla luce una rete di spaccio e un sistema di sorveglianza installato per nascondere i propri crimini. Non è stata una routine, bensì un’indagine mirata, condotta in collaborazione con la Guardia di Finanza, che ha permesso di bloccare un consistente quantitativo di stupefacenti: 600 grammi di hashish, 40 grammi di marijuana e 15 grammi di cocaina, in parte già preparati per la vendita.🔗 Leggi su Ameve.eu

