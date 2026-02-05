Cagliari piano anti-Roma | Pisacane lancia Rodriguez al posto di Luperto

Questa sera l’Unipol Domus si prepara a vivere un’altra sfida di campionato. Dopo tre vittorie di fila, il Cagliari si presenta con entusiasmo e determinazione, pronto a sfidare la Roma nel posticipo di lunedì sera. La squadra di Pisacane cambia formazione e lancia Rodriguez al posto di Luperto, sperando di mantenere la serie positiva e portare a casa altri punti. I tifosi sono in fibrillazione, pronti a sostenere i rossoblù in questa partita importante.

Un clima di euforia totale avvolge l'Unipol Domus dove il Cagliari, reduce da tre successi consecutivi, prepara il posticipo di lunedì sera contro la Roma. La squadra di Pisacane ha incassato l'entusiasmo dei tifosi nell'ultima seduta a porte aperte, consolidando un gruppo che sembra aver trovato la quadratura definitiva dopo i colpi inflitti a Juventus, Fiorentina e Verona. Sul fronte infermeria arrivano notizie rassicuranti: Deiola e Mina hanno svolto un lavoro parzialmente personalizzato nell'ultima sessione, ma la loro presenza contro i giallorossi non è in dubbio. Si tratta di una gestione programmata dei carichi di lavoro per garantire la massima intensità nel match.

