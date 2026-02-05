Cagliari Obert sfida la Roma | All’Olimpico con fame e senza paura

Questa sera il Cagliari si prepara a sfidare la Roma all’Olimpico. I sardi vogliono continuare la loro buona serie e arrivano con molta determinazione. Obert ha già detto che i rossoblù entreranno in campo con fame e senza paura, cercando di portare a casa punti importanti. La partita si presenta difficile, ma i giocatori sono pronti a lottare fino all’ultimo minuto.

Il Cagliari scalda i motori in vista del posticipo della ventiquattresima giornata contro la Roma, con la ferma intenzione di dare continuità all’ottimo momento di forma. A tracciare la rotta per la sfida dell’Olimpico è il difensore Adam Obert, che ai microfoni di Sky Sport ha analizzato la crescita del gruppo e le insidie della trasferta capitolina. “Sappiamo quanto sia dura giocare in quello stadio contro una grande squadra come la Roma”, ha dichiarato il centrale rossoblù, sottolineando però la consapevolezza acquisita dai sardi nelle ultime settimane. Il mantra per lunedì sera è chiaro: intensità massima. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Lineup CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto, Obert; Palestra, Adopo, Mazzitelli, Gaetano; Esposito, Kiliçsoy Subs: Sherri, Ciocci, Idrissi, Deiola, Juan Rodriguez, Albarracin, Dossena, Sulemana, Liteta, Zappa, Borrelli, Pavoletti, Trepy, Luvum x.com