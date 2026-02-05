Riccardo Milani ricorda Gigi Riva a Cagliari. Durante un’intervista a CagliariNews24, il regista ha parlato della figura di Riva, definendolo un maestro e un esempio di etica. Milani sottolinea come oggi manchi una persona come lui, capace di incarnare quei valori e quell’integrità che Riva portava in campo e fuori. Il regista ha anche commentato il docu-film “Nel nostro cielo un Rombo di tuono”, dedicato proprio alla leggenda del Cagliari.

McKennie ha convinto la Juventus: settimana prossima l’incontro per il rinnovo. Cosa filtra sullo stipendio Carnevali: «Bakola era uno dei migliori talenti della Ligue 1. E il Sassuolo ha già preso il nuovo Muharemovic.» Sabatini: «Gasperini poco elegante, Massara ha fatto il miglior mercato della Serie A. Per la Roma la Champions è l’obiettivo minimo» Calciomercato Napoli: De Laurentiis vuole blindare Vergara. Pronto un nuovo rinnovo Fiorentina, Paratici in ‘missione’ per l’obiettivo salvezza: quali sono i principali nodi da sciogliere per il nuovo DS. Dentro alla situazione in casa Viola Castan rivela: «Discussi i modi bruschi di Spalletti, ma resta uno dei migliori. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Cagliari, Milani racconta Gigi Riva: «Oggi manca una persona come lui, è stato un maestro e un modello etico»

Approfondimenti su Gigi Riva

Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis, ricorda Gigi Riva: «Abbiamo giocato a tennis in doppio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Gigi Riva

Milani: «Pisacane sta dimostrando carattere e grinta. Gigi Riva è stato un modello etico, nel presente manca uno come lui» – ESCLUSIVARiccardo Milani ha parlato con noi in esclusiva di Gigi Riva, del docu-film Nel nostro cielo un Rombo di tuono e dell’attualità del Cagliari di Fabio Pisacane Riccardo Milani ha rilsciato una lunga ... cagliarinews24.com

Due anni senza Gigi Riva: l’eredità di un mito senza tempo, perché ci sono uomini che diventano eterniDue anni sono passati, eppure sembra ieri. Le strade di Cagliari , il mare di Poetto al tramonto, il rumore dei tacchetti sull’erba dello ... sport.tiscali.it

Il progetto per il nuovo stadio “Gigi Riva” del #Cagliari incontra un improvviso e pesante rallentamento Il nodo principale riguarda il Piano Economico Finanziario presentato dal club per l’approvazione da parte del Consiglio comunale. Sono due le criticità facebook