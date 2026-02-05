Un uomo ha presentato una richiesta di risarcimento danni di oltre 16mila euro al municipio. Dice di essere caduto mentre camminava in strada, precisamente in via Monsignor Celestino Cattaneo, circa un anno fa. Ora, l’uomo rivendica un risarcimento, sostenendo che le condizioni della strada lo abbiano fatto cadere.

Una richiesta di risarcimento danni di oltre 16mila euro per una caduta. È stata avanzata da un cittadino, fino a terra un anno fa mentre percorreva via Monsignor Celestino Cattaneo. Per lui, in seguito alla caduta, una distorsione alla caviglia e un trauma cervicale. Secondo la sua versione, a provocare l’incidente sarebbe stata un’irregolarità del fondo stradale, una buca che avrebbe reso insicuro il passaggio. Pochi giorni dopo, il cittadino aveva presentato al Comune una richiesta di risarcimento. La pratica era stata esaminata dalla compagnia assicurativa dell’ente, che però aveva respinto la domanda ritenendo che non vi fossero elementi per attribuire responsabilità al Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cade in strada. Chiede i danni al municipio

