Cadavere di donna rinvenuto a Trapani nei pressi della Colombaia | investigazioni in corso

Nella serata del 5 febbraio, a Trapani, vicino alla Colombaia, è stato trovato il corpo senza vita di una donna. La polizia è sul posto e sta cercando di capire cosa sia successo. Al momento, non ci sono ancora dettagli certi, ma le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.

**Un corpo senza vita rinvenuto nei pressi della Colombaia a Trapani: le indagini sono iniziate** A Trapani, nella tarda serata del 5 febbraio 2026, è stato ritrovato il cadavere di una donna nei pressi della Colombaia, in località difficilmente raggiungibile. La scoperta è avvenuta dopo che una persona ha chiamato la capitaneria diporto, segnalando l’evento. La notizia è stata accolta immediatamente con un allarme urgente: l’area era infatti particolarmente impervia, con un accesso complicato e una posizione in cui la presenza di un corpo in acqua poteva essere facilmente ignorata. I vigili del fuoco, con l’aiuto delle unità della guardia costiera, hanno inviato una motovedetta e, in seguito, una squadra operativa composta da personale specializzato: soccorritori acquatici, speleologi e un’unità navale del corpo.🔗 Leggi su Ameve.eu

