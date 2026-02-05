Cadavere di donna rinvenuto a Trapani nei pressi della Colombaia | causa ancora sconosciuta

Un corpo senza vita è stato trovato vicino alla Colombaia, a Trapani. La donna era riversa a terra in un’area difficile da raggiungere. Le forze dell’ordine sono sul posto e cercano di capire cosa sia successo. Al momento, le cause della morte restano sconosciute. La scena è stata sequestrata e si attendono gli esiti dell’autopsia.

**Un corpo senza vita è stato rinvenuto nei pressi della Colombaia a Trapani, in una zona difficilmente raggiungibile.** La scoperta è avvenuta nel tardi pomeriggio di un giovedì, con un’allarme lanciato dalla Capitaneria di Porto. Una persona ha chiamato i vigili del fuoco, informando di aver osservato un corpo immerso in acqua, nella zona della Colombaia, a pochi metri dalla costa della città. L’operazione è stata coordinata rapidamente: la guardia costiera ha inviato una motovedetta, mentre i mezzi navali della Capitaneria hanno immediatamente interrotto l’attività normale per intervenire sul campo.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Cadavere di donna rinvenuto a Trapani nei pressi della Colombaia: investigazioni in corso

Nella serata del 5 febbraio, a Trapani, vicino alla Colombaia, è stato trovato il corpo senza vita di una donna.

