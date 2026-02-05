Ca’ del liscio da salvare chi aderisce alla cordata? L’idea | un museo nella balera nata dal mito di Raoul Casadei

A Ravenna, la battaglia per salvare la Ca’ del Liscio si fa sempre più concreta. Dopo che il locale, simbolo del folklore romagnolo, è finito all’asta, alcuni imprenditori e appassionati stanno cercando di costituire una cordata per acquistarla. L’idea è di trasformarla in un museo dedicato alla tradizione del ballo e della musica, mantenendo vivo il mito di Raoul Casadei. Ora si aspetta una decisione, mentre il rischio di perdere un pezzo di storia della Romagna si fa più vicino.

Ravenna, 5 febbraio 2026 – La tradizione, il ballo, il folklore. Salvare la Ca’ del Liscio di Ravenna, inaugurata da Raoul Casadei e finita all’asta, significa anche salvare un pezzo di cuore della Romagna. E’ per questo che anche il club Secondo Casadei si unisce agli appelli per non far morire un locale storico, dopo 50 anni di note e canzoni. L’ultimo era arrivato ieri, da parte di Mirko Casadei, in un’intervista rilasciata al nostro giornale “Mio padre Raoul ha costruito con i suoi soldi, miliardi di vecchie lire, la Ca’ del Liscio, ora occorre un imprenditore facoltoso, ma che abbia amore e una visione innovativa, con l’idea e l’obiettivo di portare grandi eventi”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ca’ del liscio da salvare, chi aderisce alla cordata? L’idea: un museo nella balera nata dal mito di Raoul Casadei Approfondimenti su Raoul Casadei Ca’ del Liscio all’asta, l’idea per salvare la storica balera: “Valutiamo un azionariato popolare” Ca’ del Liscio, storica balera di Ravenna, è stata messa all’asta. Ca’ del Liscio, la musica è finita: all’asta il sogno di Raoul Casadei Ca’ del Liscio, il locale simbolo della musica romagnola, chiude i battenti. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Raoul Casadei Argomenti discussi: Ca’ del Liscio, la musica è finita dopo 50 anni: all’asta il sogno di Raoul Casadei (servono 4,7 milioni); Salviamo la Ca' del liscio; Ca' del Liscio all'asta, club Casadei: Pubblico e privato lavorino assieme per salvare la memoria della nostra cultura; Ca’ del Liscio all’asta, il futuro resta aperto: appelli, proposte e il sostegno del Club Secondo Casadei. Crescono le adesioni all'appello del Mei per salvare la Cà del LiscioCrescono le adesioni all'appello lanciato nelle scorse settimane da Giordano Sangiorgi, organizzatore del Mei-Meeting delle etichette indipendenti e della Notte del Liscio, per salvare la Ca' del Lisc ... ansa.it Appello Mei per salvare la Cà del Liscio: crescono le adesioniInaugurata ufficialmente nel 1977, la Cà del Liscio rispecchiava l'ambizione di Casadei di creare un luogo accessibile a tutti. Negli anni, ospitò centinaia di concerti, diventando una cattedrale ... it.blastingnews.com Grace Jones e Raoul Casadei alla Ca’ del Liscio facebook

