Buste paga si potranno vedere quelle dei colleghi? Il decreto sulla trasparenza salariale in otto domande e risposte

Dal prossimo mese, i dipendenti potranno chiedere di vedere le buste paga dei colleghi. La novità fa parte del decreto sulla trasparenza salariale approvato dal governo. Si tratta di un passo importante per contrastare le disparità di genere e rendere più chiaro come vengono calcolati gli stipendi. I datori di lavoro saranno obbligati a rispettare nuove regole e a fornire informazioni più trasparenti sui salari. La legge mira a garantire che uomini e donne che svolgono lo stesso lavoro ricevano pari retribuzione. Ora si attende l’entrata

Assicurare la parità retributiva tra uomini e donne che svolgono lo stesso lavoro, o un lavoro di pari valore, introducendo nuovi obblighi di trasparenza per i datori di lavoro e meccanismi di tutela per le lavoratrici in caso di trattamenti salariali discriminatori. Lo prevede lo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva Ue 2023970 che dopo il primo via libera dal consiglio dei ministri del 5 febbraio dovrà iniziare il cammino di approvazione nelle commissioni parlamentari per tornare in Cdm per il sì definitivo entro il prossimo 7 giugno. Le nuove regole riguardano i datori di lavoro che applicano contratti di lavoro subordinato, a tempo determinato e a tempo indeterminato - anche se a tempo parziale-, comprese le posizioni dirigenziali (ad esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) e ai candidati ad un impiego. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Il governo ha messo sul tavolo un nuovo decreto sulla parità salariale.

La normativa europea sulla trasparenza salariale introduce nuove modalità di accesso alle informazioni sugli stipendi dei dipendenti.

