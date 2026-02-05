Buricchi la protesta dei genitori | Da anni problemi alla primaria

I genitori degli alunni della scuola elementare Fratelli Buricchi di Carmignano protestano da anni per le condizioni dell’edificio. Segnalano problemi ai pavimenti, alle pareti e anche al tetto, chiedendo che il Comune intervenga. La scuola, uno degli edifici storici del paese, ha bisogno di una verifica urgente. I genitori sono stanchi di attendere e chiedono risposte concrete.

Una scuola elementare da ricontrollare, dai pavimenti al tetto. E' la scuola elementare Fratelli Buricchi di viale Parenti – uno degli istituti storici di Carmignano, ampliato negli anni – per cui alcuni genitori chiedono un interessamento da parte del Comune di Carmignano. "Dopo aver letto nei giorni scorsi degli stanziamenti per l'imbiancatura della scuola elementare "Quinto Martini" di Seano – spiegano i genitori – vorremmo far presente la situazione di questa scuola che serve le famiglie del centro e di Santa Cristina a Mezzana. Siamo pienamente d'accordo sul fatto che la manutenzione deve riguardare tutte le scuole ma qui, da anni, ci sono diverse problematiche.

