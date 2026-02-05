Buon compleanno Mauro Pagani Piero Focaccia Rinaldo Ebasta…

Oggi è un giorno di festeggiamenti per tanti italiani: tra loro, alcuni noti personaggi come Mauro Pagani, Piero Focaccia e Rinaldo Ebasta compiono gli anni. La giornata si riempie di auguri anche per personaggi pubblici come Cristiano Ronaldo, Neymar e Charlotte Rampling, che si aggiungono a un elenco di celebrità e professionisti di diversi settori. Tra i festeggiamenti spiccano anche gli auguri a Simon & the Stars, l’astrologo e avvocato, e a Giorgio Olcese, l’architetto, mentre altri

Buon compleanno Simon & the Stars, Paolo Fox, Cristiano Ronaldo, Stefan De Vrij, Rodrigo Palacio, Carlos Tévez, Neymar, Giorgio Olcese, Juan Carlos Morrone, Piero Focaccia, Rinaldo Ebasta, Mauro Pagani, Charlotte Rampling, Clemente Mastella, Gianfranco Agus, Silvia Verdone, Stefano Lepri, Souad Sbai, Peppi Nocera, Carolina Morace, Enrico Cappelletti, Alessandra Bencini, Simone Cristicchi, Antonino Minardo, Andrea Masiello, Giulio Donati. Oggi 5 febbraio compiono gli anni: Simon & the Stars (Simone Morandi), astrologo, avvocato; Giorgio Olcese, architetto, urbanista; Adriana Lazzarini, mezzosoprano; Valentino Manzoni, politico; Piergiorgio Strata, neuroscienziato; Mario Cardinali, giornalista, scrittore. Mauro Pagani compie 80 anni e si racconta sul grande schermo; Pagani: gli 80 anni di un fuggiasco: Giovani, difendete la vostra identità. Mauro Pagani: «Anche a 80 anni non ho perso la voglia di fare musica»L'artista nativo di Chiari si racconta in un'intervista in cui parla del film a lui dedicato, che sarà al cinema il 16, 17 e 18 febbraio. Pagani: gli 80 anni di un fuggiasco: Giovani, difendete la vostra identitàIl compleanno e il nuovo film: Ho rallentato per godermi la bellezza. Ma la voglia di musica e libertà non finisce mai. Tantissimi auguri di buon compleanno al grande Mauro Pagani, amico di Faber e insieme crearono la meravigliosa creuza de ma. "Andando dove non so. Mauro Pagani, una vita da fuggiasco", regia di Cristiana Mainardi. Evento speciale solo il 16, 17 e 18 febbraio al cinema.

