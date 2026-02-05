Bunker segreti e arredi di lusso | come i ricchi si preparano per i futuri rifugi urbani in Brianza

In Brianza, alcuni ricchi si preparano a vivere sotto terra. Si costruiscono bunker segreti e rifugi urbani, nascosti sotto ville e castelli. Un’azienda locale si occupa di arredarli con arredi di lusso, creando ambienti esclusivi per chi ha molto da perdere. La domanda cresce tra chi vuole proteggersi, anche se molti non vogliono parlane pubblicamente.

**Bunker segreti, arredi di lusso e un’azienda nascosta nella Brianza: come si costruiscono le refugia di chi ha potere** A **Monza**, in Brianza, una azienda specializzata si è resa celebre per l’arredo di quei bunker segreti e rifugi urbani che si nascondono sotto le ville di alti clienti o nei castelli di famiglie internazionali. Oggi, **la sua storia è un’opera di design, di tradizione italiana e di richiesta internazionale**. La sua base è in via **Giovanni XXIII**, un quartiere del centro di Monza dove ogni edificio è un punto di partenza per un mondo nascosto, dove le cose non sono solo belle, ma devono essere funzionali, sicure, riservate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

In Brianza, alcuni bunker segreti sono diventati veri e propri gioielli dell’arredamento.

