Roma si prepara a lanciare una nuova emissione di Btp Valore a marzo 2026. Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato che sarà la settima volta che il titolo torna sul mercato, questa volta rivolto ai piccoli risparmiatori. I dettagli sulla data e le modalità di sottoscrizione saranno comunicati a breve.

Roma, 5 febbraio 2026 – Il Btp Valore torna sul mercato. A marzo, annuncia il ministero dell'Economia e delle Finanze, ci sarà una nuova emissione del titolo pensato per i piccoli risparmiatori, la settima da quando è stata introdotta la famiglia dei Btp Valore. Lanciata nel 2023, comprende anche i Btp Più (l'unica emissione è stata fatta nel febbraio 2025) e conta finora sei emissioni e ha portato nelle casse dell'Erario complessivamente oltre 96 miliardi. Tassi, cedole, durata. Come acquistare. Taglio minimo e tassazione agevolata. Tassi, cedole, durata. Le informazioni essenziali: il nuovo titolo avrà una durata di sei anni e vengono confermate, come nelle precedenti emissioni, le cedole crescenti e il premio di fedeltà per chi lo detiene fino alla scadenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Btp Valore: cosa c’è da sapere sulla nuova emissione di marzo 2026

Approfondimenti su Btp Valore

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato il ritorno del Btp Valore, il titolo di Stato pensato per i piccoli risparmiatori.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato una nuova emissione di Btp Valore.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

BTP VALORE ottobre 2025: analisi del rendimento e simulazione di investimento

Ultime notizie su Btp Valore

Argomenti discussi: Asta Btp 27 gennaio 2026, rendimento e cedole: cosa sapere; Tutti in fila per comprare i Btp: le ragioni di un successo; Investire in BTP Oggi: Guida Completa ai Buoni del Tesoro Pluriennali; In attesa del nuovo BTP Valore arriva la cedola sull’ultimo BTP Valore 2032.

Btp Valore: cosa c’è da sapere sulla nuova emissione di marzo 2026Durata 6 anni, con cedole crescenti (meccanismo 'step-up' di 2+2+2 anni) e premio fedeltà dello 0,8%. Taglio minimo di 1.000 euro, tassazione agevolata, esclusione dal calcolo Isee ... quotidiano.net

Btp Valore, nuova emissione a marzo 2026 con premio finale extra: rendimento, come funziona e a chi convieneTorna il Btp Valore, il titolo di Stato pensato esclusivamente per i piccoli risparmiatori. A marzo, annuncia il ministero dell'Economia e delle Finanze, ci sarà una nuova emissione, ... ilmessaggero.it

L'annuncio del Mef: nuova emissione del Btp Valore dal 2 al 6 marzo. Avrà una durata di 6 anni, cedole crescenti e premio fedeltà finale dello 0,8% #ANSA facebook

Il Tesoro lancia un nuovo Btp Valore a 6 anni ift.tt/Bvc3pQC x.com