Brutto incidente per Mark McMorris in un allenamento di Big Air a Livigno prima delle Olimpiadi

Mark McMorris ha avuto un brutto incidente durante l’allenamento di Big Air a Livigno, poche settimane prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il rider canadese è caduto violentemente e ora le sue condizioni sono sotto osservazione. La sua squadra sta seguendo con attenzione la situazione, mentre gli organizzatori stanno valutando come procedere con le prossime qualifiche.

Cresce l'apprensione per le condizioni di Mark McMorris, stella dello snowboard canadese, rimasto vittima di una violenta caduta durante l'allenamento ufficiale di Big Air alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. L'incidente è avvenuto nel Livigno Snow Park, teatro delle competizioni di snowboard e sci freestyle. L'atleta nordamericano è stato soccorso immediatamente dallo staff medico e trasportato in barella fuori dall'impianto olimpico, sotto gli occhi preoccupati di compagni di squadra e addetti ai lavori. Poco dopo l'accaduto, il team canadese ha diffuso un breve comunicato ufficiale, confermando che McMorris sarà sottoposto a una serie di accertamenti clinico-strumentali e augurandogli un rapido recupero.

