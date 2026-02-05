Brutta caduta per Mark McMorris | la stella dello snowboard in ospedale

Mark McMorris è finito in ospedale dopo una brutta caduta durante una sessione di snowboard. Il campione canadese, noto per aver conquistato tre bronzi olimpici, si è fatto male mercoledì sera e ora si trova sotto osservazione. La scena è stata molto spettacolare e preoccupante, ma per ora non sono ancora stati diffusi dettagli sulle sue condizioni.

I giochi invernali tornano in Italia per la terza volta nella storia, due le città ospitanti: tutti gli aggiornamenti, man mano che arrivano I giochi olimpici prenderanno ufficialmente il via il 6 febbraio (anche se alcune gare preliminari sono iniziate prima) per concludersi il 22 dello stesso mese. Gli atleti in gara sono 3.500, provenienti da 93 Paesi. Gli italiani sono 196, 103 uomini e 93 donne. Quattro i portabandiera: Federica Brignone, Arianna Fontana, Amos Mosaner e Federico Pellegrino. L'Italia non ospitava le Olimpiadi Invernali dal 2006 quando toccò a Torino. Cortina, invece, torna protagonista dopo 1956, quando ospitò le prime Olimpiadi invernali mai trasmesse in tv.

