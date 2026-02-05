I vigili del fuoco di Sopramonte, Trento e Cadine sono intervenuti nella notte tra il 3 e il 4 febbraio per spegnere un incendio scoppiato in una canna fumaria. Il fuoco aveva preso piede mentre nevicava, creando difficoltà ai pompieri che hanno lavorato sodo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuno si è fatto male, ma i danni sono stati significativi.

Nottata decisamente movimentata quella tra il 3 e il 4 febbraio e che ha visto per protagonisti i vigili del fuoco di Sopramonte, Trento e Cadine. Tutto è cominciato a causa di un incendio che ha coinvolto un’abitazione di Sopramonte, in particolar modo la canna fumaria della stessa. Se da un lato l’intervento tempestivo ha permesso di circoscrivere il rogo e di domare nell’arco di poco le fiamme, evitando che potesse propagarsi al materiale isolante del tetto, è stata la neve sul tetto a rendere particolarmente complicate le operazioni. Basti pensare che i vigili del fuoco sono stati impegnati dalle 23:15 fino alle 4 circa nell’attività di spegnimento dell’incendio e soprattutto di messa in sicurezza e di copertura del tetto con dei teli.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Approfondimenti su Brucia Canna Fumaria

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Sopramonte, dove un incendio si è sviluppato nella canna fumaria di una casa.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Cina, cani-robot aiuteranno così i vigili del fuoco

Ultime notizie su Brucia Canna Fumaria

Argomenti discussi: ??Brucia la canna fumaria e i pompieri devono lottare col fuoco (e con la neve): cos'è successo; Incendio nella galleria Monte Piazzo, camion in fiamme: chiusa (e poi riaperta) la Statale 36; Campo Ligure, brucia il tetto di una casa, arrivano i vigili del fuoco; Brucia la canna fumaria e i pompieri devono lottare col fuoco e con la neve.

Brucia la canna fumaria, le fiamme danneggiano il tetto: casa non fruibileL'intervento dei Vigili del fuoco Paura nella serata di ieri a Maiolati Spontini, dove un incendio ha interessato la canna fumaria di un’abitazione in via Torrette. L’allarme è scattato poco dopo le 2 ... youtvrs.it

Manutenzione della canna fumaria per camini: quando farla e perché è importanteIl camino acceso nelle sere d'inverno evoca calore domestico, intimità familiare, un rifugio dal freddo esterno. Quello che spesso si dimentica è che ... dailynews24.it

Buongiorno gruppo, ho qualche dubbio sul funzionamento del mio termocamino ventilato. Dispone di doppia canna in acciaio inox con cappello antivento e antipioggia, la canna interna è di 30 cm di diametro, lunghezza 5 MT; porticina vetrata, 5 grate di uscit facebook