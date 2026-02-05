Brooklyn Beckham ha deciso di coprire il tatuaggio dedicato al padre. La notizia arriva dal Sun, che riferisce di un intervento recente del ragazzo. Brooklyn ha spiegato di provare così tanto dolore e sofferenza che non avrebbe senso mantenere quel tatuaggio sul corpo. La scelta ha sorpreso molti fan, che avevano seguito con affetto la sua decisione di onorare il padre con quell’arte sulla pelle. Ora, il tatuaggio è stato coperto, e Brooklyn si prepara a un nuovo capitolo nella sua vita.

Una fonte ha dichiarato: «Brooklyn ha fatto un trattamento laser sulla scritta. Voleva che sparisse» per poi aggiungere «Ci sono così tanto dolore e sofferenza che non sarebbe sincero tenere un simile tributo sul suo corpo». Nonostante la scritta «papà» sia stata rimossa, sembra essere rimasta la dedica «Love you Bust», il soprannome con cui David chiama il figlio, sebbene appaia sbiadita. La stessa sorte era toccata anche ai tatuaggi dedicati alla madre Victoria: lo scorso giugno, Brooklyn ha posato a torso nudo per Glamour, svelando come il tatuaggio con la scritta «mama's boy» sul petto fosse stato ampiamente coperto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Brooklyn Beckham ha coperto il tatuaggio dedicato al padre

Brooklyn Beckham ha recentemente tatuato sulla nuca gli occhi di Nicola Peltz e una lettera d'amore, gesto che ha suscitato preoccupazioni in famiglia.

L'aria fredda di West Palm Beach ha portato una novità che sta facendo discutere.

