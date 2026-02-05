Briatore gongola per il disastro di Ferrari | Scelta al 100% mia

Flavio Briatore si gode il caos che ha colpito la Ferrari. Il manager ha dichiarato che la decisione che ha portato al disastro è tutta sua e non si preoccupa affatto dei problemi della scuderia. Mentre i tifosi sono preoccupati, lui si sente libero di festeggiare, convinto che la sua scelta abbia aperto nuove possibilità.

Flavio Briatore si unisce alla lista di personalità che traggono vantaggio da quanto accaduto. Ferrari andrà male? A lui non importa affatto. Lo scorso anno, Alpine, erede di quella che fu la gloriosa Renault in grado di vincere 2 titoli mondiali in F1, ha performato molto male divenendo uno dei peggiori team della griglia e l’ultimo per punteggio. Una situazione che nemmeno l’arrivo di Frank Colapinto come nuovo pilota ha sbloccato e che ha richiesto il ritorno della personalità più importante del mondo della F1 tricolore. Il ritorno di Flavio Briatore in veste di consulente in Alpine è stato un segnale forte: si tratta infatti dell’uomo dietro i successi dei primi anni 2000 in Renault ma anche di una figura colpita dalle ombre dello Scandalo Crashgate che non sono mai state del tutto dissipate, sebbene ci sia un verdetto in merito.🔗 Leggi su Sportface.it

Luca Calvani torna in tv con un nuovo programma di cucina, ma il suo percorso personale è altrettanto ricco di significato.

