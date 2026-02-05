Breve tregua poi nuova ondata di maltempo con allerta gialla E la diga continua a tracimare

Dopo una breve pausa, il cielo si sta nuovamente coprendo. La prossima ondata di pioggia si avvicina e le previsioni parlano di allerta gialla per venerdì. La diga continua a tracimare, mentre le autorità invitano alla prudenza.

È in arrivo una nuova ondata di maltempo che bagnerà la giornata di venerdì e la Protezione civile dell’Emilia Romagna ha diramato un’allerta gialla per piene dei fiumi e frane Si rivede il sole dopo il mercoledì perturbato, ma la tregua ha le ore contate. È, infatti, in arrivo una nuova ondata di maltempo che bagnerà la giornata di venerdì. La Protezione civile dell’Emilia Romagna ha diramato un’allerta gialla per piene dei fiumi e frane. Nell’avviso viene specificato che “sono previste precipitazioni diffuse su tutta la regione di debole-moderata intensità, localmente anche a carattere di rovescio sul settore centro-occidentale, in esaurimento nella seconda parte della giornata.🔗 Leggi su Forlitoday.it

La pioggia non smette e le strade di Reggio Calabria restano allagate.

