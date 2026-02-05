bradisismo nei campi flegrei incontro in regione campania su sicurezza del territorio e trasporti

La Regione Campania ha convocato un incontro con i sindaci dell’area flegrea e gli enti di trasporto per discutere di come rafforzare la sicurezza contro il rischio di bradisismo. Al centro della riunione, c’è stata la necessità di pianificare meglio la mobilità e le vie di fuga, per proteggere le comunità che vivono in questa zona a rischio. La discussione si è concentrata su strategie pratiche e interventi immediati, senza troppi giri di parole.

Pianificazione integrata, mobilità e vie di fuga al centro del confronto tra Regione, sindaci dell’area flegrea ed enti del trasporto per rafforzare la sicurezza delle comunità esposte al bradisismo.. Sicurezza del territorio e sistema dei trasporti al centro dell’incontro che si è svolto questa mattina in Regione Campania sul fenomeno del bradisismo nei Campi Flegrei. All’incontro, promosso dal vicegovernatore Mario Casillo, hanno partecipato Luigi Manzoni, primo cittadino di Pozzuoli; Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli; e Salvatore Scotto di Santolo, sindaco di Monte di Procida, insieme ai rappresentanti della Direzione Generale della Regione Campania, di EAV e di ACaMIR. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Il Macellum di Pozzuoli, riemerso dalle acque a causa del bradisismo nei Campi Flegrei, rappresenta un importante simbolo di questo fenomeno geologico.

