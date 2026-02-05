Botte e punizioni alla moglie se non si concedeva marito nega e ribalta le accuse | Era lei che litigava e mi lasciava senza pasti

Una donna di Senigallia ha vissuto cinque anni di sofferenza sotto le mani del marito. La donna racconta di botte, punizioni e di essere stata lasciata senza pasti, anche mentre era incinta. Lui nega tutto, accusando invece lei di litigare e di lasciarlo senza parole. La vicenda è ora al centro di attenzione, con l’obiettivo di fare luce su una situazione che dura da troppo tempo.

SENIGALLIA - Cinque anni di inferno durante i quali il marito avrebbe cercato più volte di strangolarla, lasciandola senza cibo, negandole la parola e picchiandola anche quando era incinta. L'uomo, 50 anni, di origine nigeriana, avrebbe preteso anche rapporti sessuali contro la volontà della.

