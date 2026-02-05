Bosnia tonnellate di rifiuti intasano il fiume Drina a Visegrad

Questa mattina i lavori di rimozione dei rifiuti nel fiume Drina a Visegrad sono ripresi dopo che tonnellate di immondizia si sono accumulate sulle sue acque. Gli operai usano una gru per cercare di liberare il corso d’acqua, che da tempo soffre per questa vera e propria ostruzione di rifiuti galleggianti. La situazione sembra peggiorare di giorno in giorno e le autorità sono al lavoro per risolverla.

Gli operai utilizzano una gru per rimuovere enormi quantità di rifiuti galleggianti che regolarmente ostruiscono il fiume Drina, vicino alla città di Visegrad, nella Bosnia orientale. Le piogge stagionali trascinano i rifiuti dalle discariche abusive della regione nel corso d'acqua, dove si accumulano dietro la barriera fluviale di una centrale idroelettrica, creando vaste isole galleggianti di detriti.

