Borussia Monchengladbach-Leverkusen sabato 07 febbraio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Sabato alle 18:30, il Leverkusen di Hjulmand scende in campo contro il Borussia Monchengladbach. Dopo aver passato facilmente le semifinali di DFB Pokal, i gialloblù puntano a fare risultato anche in campionato, cercando di muovere la classifica. La partita si preannuncia combattuta, con entrambe le squadre che vogliono conquistare i tre punti per migliorare la loro posizione in graduatoria.

Dopo aver conquistato senza troppi problemi le semifinali di DFB Pokal il Leverkusen di Hjulmand cerca punti sul campo del Borussia Monchengladbach. I Fohlen vengono da 2 punti fatti in 4 gare, e a 21 punti vedono la zona playout distante appena 3 lunghezze. Quello che preoccupa è che l’attacco è tornato a non incidere, e ha segnato appena 2 gol nelle. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Sabato alle 15:30, si gioca Wolfsburg-Borussia Dortmund.

