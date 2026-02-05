Borse di studio Scopelliti e Versace | riconoscimento a studenti con disabilità e bisogni specifici

Giovedì 5 febbraio 2026, nella sala del Palazzo Alvaro a Reggio Calabria, il sindaco facente funzioni Carmelo Versace ha consegnato le borse di studio in memoria di Antonino Scopelliti. La cerimonia ha premiato studenti con disabilità o bisogni specifici, dando loro un riconoscimento simbolico importante. È stato un momento che valorizza il percorso di questi giovani e rafforza l’attenzione della città verso l’inclusione.

**Un momento di valore simbolico per la comunità e per il futuro dei giovani studenti con disabilità o bisogni specifici** Giovedì 5 febbraio 2026, nella sala del Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il sindaco facente funzioni Carmelo Versace ha partecipato alla cerimonia di consegna delle borse di studio istituite in memoria del magistrato Antonino Scopelliti. La cerimonia, organizzata dalla Fondazione Scopelliti in collaborazione con l'Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola, e patrocinata dalla città metropolitana, ha visto assegnate le prime borse ai giovani studenti con disabilità o con bisogni educativi speciali, in un atto che il sindaco ha definito "di grande valore simbolico e sociale".

