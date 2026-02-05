Borrometi al festival ‘Macchie e Inchiostri’ | l’incontro tra letteratura e paesaggio storico

Borrometi partecipa al festival ‘Macchie e Inchiostri’ a Montemaggiore al Metauro. Domenica alle 17, nel teatro comunale, scrittore e giornalista si confronta con il pubblico, portando le sue storie tra letteratura e paesaggio storico. L’appuntamento è uno dei momenti più attesi del festival, che anche quest’anno mette in mostra scrittori e artisti locali.

**Sandro Franceschetti – Cronaca** A Montemaggiore al Metauro, in una sala del teatro comunale, si terrà domenica alle 17 un incontro speciale nel cuore del Festival *Macchie e Inchiostri*. Il titolo è “Libertà sotto attacco”, un tema che si configura come un’esperienza critica, toccante e urgente per il mondo del giornalismo. Il protagonista dell’evento è Paolo Borrometi, giornalista e scrittore ragusano, presidente dell’associazione Articolo21 Sicilia, e protagonista di un dialogo intenso con due figure di spicco della cultura italiana: Annalisa Camilli, giornalista e autrice di reportage tradotti in tutto il mondo, vincitrice tra gli altri del Premio Scalfari, del Premio Scalfari e del Premio Kapuscinski; e Alessandra Ballerini, avvocata specializzata in diritti umani, difensore delle famiglie di Giulio Regeni, Mario Paciolla, Andy Rocchelli, Nadia De Munari e Michele Colosio, fondatrice di PartiDif e membro di Avvocati di Strada. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Festival “Macchie e Inchiostri” propone oggi alle 17 nel centro civico di Villanova di Colli al Metauro un appuntamento dedicato alla sanità italiana, analizzandone gli aspetti di cura, esperienza e umanità.

