Boom! Guardiola in Serie A | la possibile destinazione

Pep Guardiola potrebbe lasciare il Manchester City e sbarcare in Serie A. La notizia ha preso tutti di sorpresa, ma secondo alcune voci l’allenatore spagnolo starebbe valutando una possibile svolta nella sua carriera. Le sue prossime mosse restano ancora un mistero, mentre i tifosi si chiedono quale squadra italiana potrebbe riuscire ad ingaggiarlo. Intanto, il mercato si infiamma e le sorprese non sono escluse.

Svolta inaspettata per quel che concerne il futuro di Pep Guardiola: ecco dove potrebbe finire l'attuale allenatore del Mancheser City. Nonostante un contratto fino al 30 giugno 2027, Pep Guardiola potrebbe salutare il Manchester City in estate, dopo dieci anni. Ne è convinta soprattutto la 'BBC', secondo cui la permanenza del tecnico spagnolo in Inghilterra sarebbe al momento in bilico e ci sarebbe grandi dubbi su chi siederà l'anno prossimo sulla panchina dei Citizens. Si parla con insistenza di Liga, Bundesliga e Premier per Guardiola, ma occhio anche alla pazza idea che porta alla Serie A.

