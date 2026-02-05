Bonus ZES Barone Lega | Segnale importante dal Governo per occupazione e crescita nel Mezzogiorno

Da anteprima24.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha dato il via libera al nuovo Bonus ZES, un passo importante che dimostra l’attenzione del governo per il Sud e la Campania. Il deputato della Lega, Barone, ha sottolineato come questa misura possa favorire l’occupazione e la crescita economica nella regione. Ora si aspetta che le imprese possano sfruttare questa opportunità per ripartire e investire nel territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Il via libera al nuovo Bonus ZES Unica conferma l’attenzione del Governo nazionale per il Mezzogiorno e per la Campania”. Lo dichiara Luigi Barone, responsabile regionale Zes e Coesione Territoriale della Lega. “Lo strumento – spiega Barone – prevede un esonero contributivo fino a 650 euro al mese per le aziende che assumono cittadini over 35 disoccupati da almeno 24 mesi. L’obiettivo è favorire l’occupazione stabile, sostenere gli investimenti e rafforzare la competitività delle imprese nei territori del Sud”. “Grazie all’impegno del Governo e del sottosegretario Claudio Durigon, le imprese del Mezzogiorno disporranno di uno strumento semplice, immediatamente operativo e strategico per colmare i divari territoriali e accompagnare la crescita economica della nostra regione”, conclude Barone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

bonus zes barone lega segnale importante dal governo per occupazione e crescita nel mezzogiorno

© Anteprima24.it - Bonus ZES, Barone (Lega): “Segnale importante dal Governo per occupazione e crescita nel Mezzogiorno”

Approfondimenti su Bonus ZES

Regionali: Ruotolo (Pd), 'dal Mezzogiorno segnale forte contro governo antimeridionalista'

Zes, svolta dopo il pressing delle pmi del Mezzogiorno: «Stabilità per la crescita»

Le Zone Economiche Speciali (Zes) nel Mezzogiorno hanno ottenuto una svolta cruciale grazie alle pressioni delle PMI locali.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Bonus ZES

bonus zes barone legaBonus ZES, Barone (Lega): Segnale importante dal governoBonus Zes favorirà occupazione e crescita nel Mezzogiorno ... msn.com

Bonus ZES: come chiederlo e in quali casiSi apre la finestra per la prenotazione del bonus ZES Unica e del bonus ZES Agricoltura per gli investimenti del 2025. Le imprese che intendono avvalersi dei due crediti d’imposta, prorogati dalla ... ipsoa.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.