Il governo ha dato il via libera al nuovo Bonus ZES, un passo importante che dimostra l’attenzione del governo per il Sud e la Campania. Il deputato della Lega, Barone, ha sottolineato come questa misura possa favorire l’occupazione e la crescita economica nella regione. Ora si aspetta che le imprese possano sfruttare questa opportunità per ripartire e investire nel territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Il via libera al nuovo Bonus ZES Unica conferma l’attenzione del Governo nazionale per il Mezzogiorno e per la Campania”. Lo dichiara Luigi Barone, responsabile regionale Zes e Coesione Territoriale della Lega. “Lo strumento – spiega Barone – prevede un esonero contributivo fino a 650 euro al mese per le aziende che assumono cittadini over 35 disoccupati da almeno 24 mesi. L’obiettivo è favorire l’occupazione stabile, sostenere gli investimenti e rafforzare la competitività delle imprese nei territori del Sud”. “Grazie all’impegno del Governo e del sottosegretario Claudio Durigon, le imprese del Mezzogiorno disporranno di uno strumento semplice, immediatamente operativo e strategico per colmare i divari territoriali e accompagnare la crescita economica della nostra regione”, conclude Barone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Anteprima24.it - Bonus ZES, Barone (Lega): "Segnale importante dal Governo per occupazione e crescita nel Mezzogiorno"

Approfondimenti su Bonus ZES

Le Zone Economiche Speciali (Zes) nel Mezzogiorno hanno ottenuto una svolta cruciale grazie alle pressioni delle PMI locali.

